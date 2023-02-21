Докучаева Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1924
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1924
Отец: не указан
Бракосочетание
01.06.1946
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Подкуйко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Докучаев Александр Степанович
Рождение ребёнка
01.11.1956
Сын: Докучаев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Докучаев Александр Степанович
Смерть
2008