Докучаева Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаева Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1924

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1924

Отец: не указан

Мать: Колесова Степанида Арсентьевна

Бракосочетание
01.06.1946

Муж: Докучаев Александр Степанович

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Подкуйко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Докучаев Александр Степанович

Рождение ребёнка
01.11.1956

Сын: Докучаев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Докучаев Александр Степанович

Смерть
2008
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