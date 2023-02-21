Докучаев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаев Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1946

Жена: Докучаева Нина Александровна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Подкуйко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Докучаева Нина Александровна

Рождение ребёнка
01.11.1956

Сын: Докучаев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Докучаева Нина Александровна

Смерть
Неизвестно
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