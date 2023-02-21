Докучаев Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1946
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Подкуйко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Докучаева Нина Александровна
Рождение ребёнка
01.11.1956
Сын: Докучаев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Докучаева Нина Александровна
Смерть
Неизвестно