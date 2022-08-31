Докучаев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1956
Дата смерти2016
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1956
Рождение ребёнка
15.09.1981
Дочь: Докучаева Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Докучаева (Портных) Светлана Вадимовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Докучаева (Портных) Светлана Вадимовна
Смерть
2016