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Докучаев Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1956

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1956

Отец: Докучаев Александр Степанович

Мать: Докучаева (Колесова) Нина Александровна

Рождение ребёнка
15.09.1981

Дочь: Докучаева Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Докучаева (Портных) Светлана Вадимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.06.1984

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Мать ребёнка: Докучаева (Портных) Светлана Вадимовна

Смерть
2016

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