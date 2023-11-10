Сысоева Глафира Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Глафира Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1896 ст.

Муж: Сысоев Родион Андронович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.09.1897

Дочь: Сысоева Анна Родионовна

Отец ребёнка: Сысоев Родион Андронович

Рождение ребёнка
08.01.1900

Дочь: Сысоева Аполинария Родионовна

Отец ребёнка: Сысоев Родион Андронович

Рождение ребёнка
20.02.1902

Сын: Сысоев Гавриил Андронович

Отец ребёнка: Сысоев Родион Андронович

Рождение ребёнка
09.02.1906

Сын: Сысоев Дмитрий Родионович

Отец ребёнка: Сысоев Родион Андронович

Рождение ребёнка
01.03.1907

Дочь: Сысоева Евдокия Андроновна

Отец ребёнка: Сысоев Родион Андронович

Смерть
Неизвестно
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