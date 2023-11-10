Сысоева Глафира Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1896 ст.
Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.09.1897
Дочь: Сысоева Анна Родионовна
Отец ребёнка: Сысоев Родион Андронович
Рождение ребёнка
08.01.1900
Дочь: Сысоева Аполинария Родионовна
Отец ребёнка: Сысоев Родион Андронович
Рождение ребёнка
20.02.1902
Сын: Сысоев Гавриил Андронович
Отец ребёнка: Сысоев Родион Андронович
Рождение ребёнка
09.02.1906
Сын: Сысоев Дмитрий Родионович
Отец ребёнка: Сысоев Родион Андронович
Рождение ребёнка
01.03.1907
Дочь: Сысоева Евдокия Андроновна
Отец ребёнка: Сысоев Родион Андронович
Смерть
Неизвестно