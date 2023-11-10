Сысоев Гавриил Андронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Гавриил Андронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1902

Отец: Сысоев Родион Андронович

Мать: Сысоева Глафира Митрофановна

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