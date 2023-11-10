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Сысоев Гавриил Андронович
Сысоев Гавриил Андронович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.02.1902
Пол
Мужской
Отец
Сысоев Родион Андронович
1869 г.р.
Мать
Сысоева Глафира Митрофановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1902
Отец:
Сысоев Родион Андронович
Мать:
Сысоева Глафира Митрофановна
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