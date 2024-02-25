Поздняков Георгий Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Позднякова Акулина Егоровна
Мать ребёнка: Шеметова (Позднякова Щеглова) Евдокия Дементьевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Шеметова (Позднякова Щеглова) Евдокия Дементьевна
Смерть
Неизвестно