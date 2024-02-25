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Поздняков Георгий Ерофеевич

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова (Позднякова Щеглова) Евдокия Дементьевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Позднякова Акулина Егоровна

Мать ребёнка: Шеметова (Позднякова Щеглова) Евдокия Дементьевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Поздняков Иван Егорович

Мать ребёнка: Шеметова (Позднякова Щеглова) Евдокия Дементьевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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