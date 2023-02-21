Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Евстигней Ерофеевич
Отец ребёнка: Ерофей Иванович
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерофей Иванович
Смерть
Неизвестно