Ерофей Иванов
мужской, родился 1835 ст., Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
МатьАгафья Прохорова1810 ст. г.р.
ОтецИван Семёнов1806 ст. г.р.
Супруги
Анна Осипова1813 ст. г.р.
Дети
Евстигней Ерофеев1857 ст. г.р.
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Рождение
1835 ст.
Отец: Иван Семёнов
Мать: Агафья Прохорова
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Осипова
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Евстигней Ерофеев
Мать ребёнка: Анна Осипова
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно