Ерофей Иванов 1835 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофей Иванов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1835 ст., Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
Агафья Прохорова1810 ст. г.р.
Отец
Иван Семёнов1806 ст. г.р.
Супруги
Анна Осипова1813 ст. г.р.
Дети
Евстигней Ерофеев1857 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: Иван Семёнов

Мать: Агафья Прохорова

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Осипова

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Евстигней Ерофеев

Мать ребёнка: Анна Осипова

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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