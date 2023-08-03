Мартынов Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартынов Максим
Мать: Агрофена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Анна Васильевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Софья Васильевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно