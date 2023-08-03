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Мартынов Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов Максим

Мать: Агрофена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Анна Васильевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Софья Васильевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно