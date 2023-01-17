Жабин Алексей Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиМежду 1834 и 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Жабин Константин Романов
Мать: Жабина Марфа Федорова
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Жабина Евдокия Терентьева
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Жабина Гликерия Алексеева
Мать ребёнка: Жабина Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Жабина Феодосья Алексеева
Мать ребёнка: Жабина Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Жабин Роман Алексеев
Мать ребёнка: Жабина Евдокия Терентьева
Смерть
Между 1834 и 1851
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Жабин Федот Алексеев
Мать ребёнка: Жабина Евдокия Терентьева