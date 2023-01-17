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Жабин Алексей Константинов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Между 1834 и 1851

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Жабин Константин Романов

Мать: Жабина Марфа Федорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Жабин Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1822

Жена: Жабина Евдокия Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Жабина Гликерия Алексеева

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Жабина Феодосья Алексеева

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Жабин Роман Алексеев

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1851
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Жабин Федот Алексеев

Мать ребёнка: Жабина Евдокия Терентьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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