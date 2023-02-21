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Жабина Марфа Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1792 ст.

Сын: Жабин Александр Константинов

Отец ребёнка: Жабин Константин Романов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1792

Муж: Жабин Константин Романов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1793 ст.

Дочь: Жабина Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Жабин Константин Романов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.03.1798 ст.

Сын: Жабин Степан Константинов

Отец ребёнка: Жабин Константин Романов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Жабин Алексей Константинов

Отец ребёнка: Жабин Константин Романов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.11.1801 ст.

Сын: Жабин Игнат Константинов

Отец ребёнка: Жабин Константин Романов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.11.1803 ст.

Сын: Жабин Егор Константинов

Отец ребёнка: Жабин Константин Романов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Жабин Савин Константинов

Отец ребёнка: Жабин Константин Романов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.02.1819 ст.

Сын: Жабин Василий Константинов

Отец ребёнка: Жабин Константин Романов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Жабин Андрей Егоров

Отец ребёнка: Жабин Егор Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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