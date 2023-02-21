Жабина Марфа Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1792 ст.
Сын: Жабин Александр Константинов
Отец ребёнка: Жабин Константин Романов
Бракосочетание
До 1792
Рождение ребёнка
04.08.1793 ст.
Дочь: Жабина Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Жабин Константин Романов
Рождение ребёнка
28.03.1798 ст.
Сын: Жабин Степан Константинов
Отец ребёнка: Жабин Константин Романов
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Жабин Алексей Константинов
Отец ребёнка: Жабин Константин Романов
Рождение ребёнка
20.11.1801 ст.
Отец ребёнка: Жабин Константин Романов
Рождение ребёнка
26.11.1803 ст.
Отец ребёнка: Жабин Константин Романов
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Жабин Константин Романов
Рождение ребёнка
20.02.1819 ст.
Сын: Жабин Василий Константинов
Отец ребёнка: Жабин Константин Романов
Смерть
Между 1834 и 1858
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Жабин Андрей Егоров
Отец ребёнка: Жабин Егор Константинов