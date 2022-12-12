Жабина Евдокия Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина Евдокия Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Жабин Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Жабин Алексей Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1822

Муж: Жабин Алексей Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Жабина Гликерия Алексеева

Отец ребёнка: Жабин Алексей Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Жабина Феодосья Алексеева

Отец ребёнка: Жабин Алексей Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Жабин Роман Алексеев

Отец ребёнка: Жабин Алексей Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Жабин Федот Алексеев

Отец ребёнка: Жабин Алексей Константинов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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