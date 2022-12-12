Жабина Евдокия Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Жабин Алексей Константинов
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Жабина Гликерия Алексеева
Отец ребёнка: Жабин Алексей Константинов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Жабина Феодосья Алексеева
Отец ребёнка: Жабин Алексей Константинов
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Жабин Роман Алексеев
Отец ребёнка: Жабин Алексей Константинов
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Жабин Федот Алексеев
Отец ребёнка: Жабин Алексей Константинов
Смерть
После 1858