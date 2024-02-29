Жужнев Виктор .Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнев Виктор .Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1964

Отец: Жужнев Алексей Михайлович

Мать: Жужнева Екатерина

Рождение ребёнка
14.01.1986

Дочь: Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Жужнева Наталья

Рождение ребёнка
27.10.1991

Сын: Жужнев Алексей Викторович

Мать ребёнка: Жужнева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Наталья

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