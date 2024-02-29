Жужнев Виктор .Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1964
Отец: Жужнев Алексей Михайлович
Мать: Жужнева Екатерина
Рождение ребёнка
14.01.1986
Дочь: Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Жужнева Наталья
Рождение ребёнка
27.10.1991
Сын: Жужнев Алексей Викторович
Мать ребёнка: Жужнева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жужнева Наталья