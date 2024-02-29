Жужнев Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнев Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1991

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1991

Отец: Жужнев Виктор .Алексеевич

Мать: Жужнева Наталья

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