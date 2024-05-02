Хахулина Варвара Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данила
Рождение ребёнка
19.09.1905
Отец ребёнка: Хахулин Иван Максимович
Вялсы, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суминова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Хахулин Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хахулин Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хахулин Иван Максимович
Смерть
Неизвестно