Хахулина Варвара Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хахулина Варвара Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1905

Сын: Хахулин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Хахулин Иван Максимович

Вялсы, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суминова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Хахулин Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хахулин Иван Иванович

Отец ребёнка: Хахулин Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хахулин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Хахулин Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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