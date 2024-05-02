Хахулин Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хахулин Максим
Рождение ребёнка
19.09.1905
Мать ребёнка: Хахулина Варвара Даниловна
Вялсы, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суминова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Хахулина Варвара Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хахулина Варвара Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хахулина Варвара Даниловна
Смерть
Неизвестно