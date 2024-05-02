Хахулин Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хахулин Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хахулин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1905

Сын: Хахулин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Хахулина Варвара Даниловна

Вялсы, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суминова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Хахулина Варвара Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хахулин Иван Иванович

Мать ребёнка: Хахулина Варвара Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хахулин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Хахулина Варвара Даниловна

Смерть
Неизвестно
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