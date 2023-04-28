Ксензов Галактион Афанасиев
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти19.02.1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1783
Сын: Ксензов Ферапонт Галактионов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
25.04.1799
Сын: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Мать ребёнка: ?
Смерть
19.02.1808