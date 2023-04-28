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Ксензов Галактион Афанасиев

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1750

Дата смерти

19.02.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ксензов Антон (Алексеев)

Мать ребёнка: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1783

Сын: Ксензов Ферапонт Галактионов

Мать ребёнка: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1799

Сын: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Мать ребёнка: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.02.1808
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
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