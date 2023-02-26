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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Ксензов Галактион Афанасиев
Рождение ребёнка
До 1783
Сын: Ксензов Ферапонт Галактионов
Отец ребёнка: Ксензов Галактион Афанасиев
Рождение ребёнка
25.04.1799
Сын: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Отец ребёнка: Ксензов Галактион Афанасиев