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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Ксензов Антон (Алексеев)

Отец ребёнка: Ксензов Галактион Афанасиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1783

Сын: Ксензов Ферапонт Галактионов

Отец ребёнка: Ксензов Галактион Афанасиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.04.1799

Сын: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Отец ребёнка: Ксензов Галактион Афанасиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
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