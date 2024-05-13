Томилина (Князева) Евдакия Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Томилина (Князева) Евдакия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Томилин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова (Томилина) Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Томилин Сергей

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Вайнер (Томилина) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Томилин Сергей

Смерть
Неизвестно

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