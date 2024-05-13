Томилин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Томилина (Князева) Евдакия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова (Томилина) Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Томилина (Князева) Евдакия Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Вайнер (Томилина) Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Томилина (Князева) Евдакия Васильевна
Смерть
Неизвестно