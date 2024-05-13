Князев Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Князев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томилина (Князева) Евдакия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Чугина (Князева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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