Сурнакина (Анисимова) Евгения Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурнакина (Анисимова) Евгения Никитина

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

23.12.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1878 ст.

Отец: Анисимов Никита

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Успенская церковь
Бракосочетание
26.07.1898 ст.

Муж: Сурнакин Евпл Тимофеевич

Самара, Самара, Самарская область
Успенская церковь Самары
Рождение ребёнка
18.10.1899

Сын: Сурнакин Константин Евплович

Отец ребёнка: Сурнакин Евпл Тимофеевич

Самара, Самара, Самарская область
Троицкая церковь Самары
Рождение ребёнка
05.03.1903

Сын: Сурнакин Александр Евсеевич

Отец ребёнка: Сурнакин Евпл Тимофеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1905

Сын: Сурнакин Михаил Евплович

Отец ребёнка: Сурнакин Евпл Тимофеевич

с.Павловка Бузулукского уезда
Рождение ребёнка
02.11.1906

Дочь: Сурнакина Клавдия Евловна

Отец ребёнка: Сурнакин Евпл Тимофеевич

Смерть
Неизвестно