Сурнакина (Анисимова) Евгения Никитина
Место рождения
Дата рождения23.12.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1878 ст.
Отец: Анисимов Никита
Мать: не указана
Успенская церковь
Бракосочетание
26.07.1898 ст.
Успенская церковь Самары
Рождение ребёнка
18.10.1899
Сын: Сурнакин Константин Евплович
Отец ребёнка: Сурнакин Евпл Тимофеевич
Троицкая церковь Самары
Рождение ребёнка
05.03.1903
Сын: Сурнакин Александр Евсеевич
Отец ребёнка: Сурнакин Евпл Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.01.1905
Отец ребёнка: Сурнакин Евпл Тимофеевич
с.Павловка Бузулукского уезда
Рождение ребёнка
02.11.1906
Дочь: Сурнакина Клавдия Евловна
Отец ребёнка: Сурнакин Евпл Тимофеевич
Смерть
Неизвестно