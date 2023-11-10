Сурнакин Александр Евсеевич
Место рождения
Дата рождения05.03.1903
Дата смерти18.06.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1903
Казанско-Богородская церковь Бузулук , Георгиевка ВОСПРИЕМНИКИ Самарский мещанин Константин Никитин Онисимов и рязанской губ. Зарайского уезда села Белоомут крестьянская жена Мария Никитина Влазнева
Рождение ребёнка
25.12.1934
Дочь: Рощина Галина Александровна
Мать ребёнка: Сурнакина Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
04.11.1938
Сын: Сурнакин Борис Александрович
Мать ребёнка: Сурнакина Клавдия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1970