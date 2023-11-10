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Сурнакин Александр Евсеевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

05.03.1903

Дата смерти

18.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1903

Отец: Сурнакин Евпл Тимофеевич

Мать: Сурнакина Евгения Никитина

Самара, Самара, Самарская область
Казанско-Богородская церковь Бузулук , Георгиевка ВОСПРИЕМНИКИ Самарский мещанин Константин Никитин Онисимов и рязанской губ. Зарайского уезда села Белоомут крестьянская жена Мария Никитина Влазнева
Рождение ребёнка
25.12.1934

Дочь: Рощина Галина Александровна

Мать ребёнка: Сурнакина Клавдия Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1938

Сын: Сурнакин Борис Александрович

Мать ребёнка: Сурнакина Клавдия Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурнакина Клавдия Михайловна

Смерть
18.06.1970
Самара, Самара, Самарская область
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