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Барндык Иосиф Адамович

Место рождения

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.07.1853

Дата смерти

27.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1853

Отец: Барндык Адам Иосифович

Мать: Барндык (Рииппинен) Анна Захарова

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
20.05.1874

Жена: Барндык (Койвистойнен) Ева Адамовна

Рождение ребёнка
04.01.1882

Дочь: (Барндык) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Барндык (Койвистойнен) Ева Адамовна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1888

Сын: Барндык Петр Иосифович

Мать ребёнка: Барндык (Койвистойнен) Ева Адамовна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1891

Сын: Барндык Иван Иосифович

Мать ребёнка: Барндык (Койвистойнен) Ева Адамовна

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.11.1919

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