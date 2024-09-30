Барндык Иосиф Адамович
Место рождения
Дата рождения15.07.1853
Дата смерти27.11.1919
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1853
Бракосочетание
20.05.1874
Рождение ребёнка
04.01.1882
Дочь: (Барндык) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Барндык (Койвистойнен) Ева Адамовна
Рождение ребёнка
31.01.1888
Мать ребёнка: Барндык (Койвистойнен) Ева Адамовна
Рождение ребёнка
02.04.1891
Мать ребёнка: Барндык (Койвистойнен) Ева Адамовна
Смерть
27.11.1919