Барндык (Койвистойнен) Ева Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Койвистойнен) Ева Адамовна

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.04.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
20.05.1874

Муж: Барндык Иосиф Адамович

Рождение ребёнка
04.01.1882

Дочь: (Барндык) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Барндык Иосиф Адамович

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1888

Сын: Барндык Петр Иосифович

Отец ребёнка: Барндык Иосиф Адамович

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1891

Сын: Барндык Иван Иосифович

Отец ребёнка: Барндык Иосиф Адамович

Кургино, Петергофский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно

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