Барндык (Койвистойнен) Ева Адамовна
Место рождения
Дата рождения24.04.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1874
Рождение ребёнка
04.01.1882
Дочь: (Барндык) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Барндык Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
31.01.1888
Отец ребёнка: Барндык Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
02.04.1891
Отец ребёнка: Барндык Иосиф Адамович
Смерть
Неизвестно