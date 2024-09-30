Барндык Адам Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1853
Мать ребёнка: Барндык (Рииппинен) Анна Захарова
Рождение ребёнка
01.04.1855
Дочь: Койвистойнен (Барндык) Мария Адамовна
Мать ребёнка: Барндык (Рииппинен) Анна Захарова
Рождение ребёнка
28.02.1860
Дочь: (Барндык) Екатерина Адамовна
Мать ребёнка: Барндык (Рииппинен) Анна Захарова
Рождение ребёнка
02.08.1864
Дочь: Руйхи (Барндык) Елизавета Адамовна
Мать ребёнка: Барндык (Рииппинен) Анна Захарова
Смерть
Неизвестно