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Барндык Адам Иосифович

Место рождения

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барндык (Рииппинен) Анна Захарова

Рождение ребёнка
15.07.1853

Сын: Барндык Иосиф Адамович

Мать ребёнка: Барндык (Рииппинен) Анна Захарова

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.04.1855

Дочь: Койвистойнен (Барндык) Мария Адамовна

Мать ребёнка: Барндык (Рииппинен) Анна Захарова

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.02.1860

Дочь: (Барндык) Екатерина Адамовна

Мать ребёнка: Барндык (Рииппинен) Анна Захарова

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.08.1864

Дочь: Руйхи (Барндык) Елизавета Адамовна

Мать ребёнка: Барндык (Рииппинен) Анна Захарова

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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