Шереметев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметев Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.02.1803 ст.

Дата смерти

12.09.1871

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1803 ст.

Отец: Шереметев Николай Петрович

Мать: Шереметева Прасковья Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Место жительства
?.01.1809
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В неполные 6 лет остался круглым сиротой. Получил домашнее образование. Один из богатейших людей России, владелец усадеб "Ульянка" под Петербургом, "Останкино", "Кусково" и др. под Москвой, Фонтанного... Показать все
Место жительства
1820
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пожалован в камер-пажи. Представляясь по этому случаю императору Александру I, он между прочим высказал, что «имеет усердное желание не только охранять во всей неприкосновенности памятник человеколюби... Показать все
Военная служба
1823
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: корнет
Работа или профессия
1825
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Член Вольного Экономического общества.
Военная служба
?.12.1825
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: корнет Участвовал в подавлении восстания декабристов.
Военная служба
1827
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: поручик
Военная служба
1830
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: штабс-ротмистр
Военная служба
26.08.1831
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: флигель-адъютант Участвовал в походе против восставшей Польши и в штурме Варшавы. Награждён медалю «За взятие приступом Варшавы» и орденом Св. Владимир... Показать все
Работа или профессия
1833
Москва, город федерального значения Москва
Почётный член Императорского Московского общества естествоиспытателей.
Бракосочетание
1838

Жена: Шереметева Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1838
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Министерство внутренних дел Должность: камергер Перешёл на гражданскую службу, получил гражданский чин: коллежский советник.
Рождение ребёнка
15.04.1839

Сын: Шереметев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Шереметева Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1840
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дмитрий Николаевич был попечителем Странноприимного дома в Москве, жертвуя огромные суммы в дополнение к средствам, оговорённым при открытии учреждения. Во времена его деятельности прижилась поговорка... Показать все
Военная служба
1843
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: ротмистр
Рождение ребёнка
26.11.1844

Сын: Шереметев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Шереметева Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1846
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Почётный член Петербургского филармонического общества. Дмитрий Николаевич Шереметев был знаток и ценитель музыки, в течение полувека содержал в своём петербургском Фонтанном доме хоровую капеллу. Заб... Показать все
Работа или профессия
1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Министерство внутренних дел Должность: гофмейстер
Бракосочетание
1857

Жена: Шереметева Александра Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1859

Сын: Шереметев Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Шереметева Александра Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Рождение ребёнка
26.10.1860

Дочь: Шереметева Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Шереметева Александра Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1861
Москва, город федерального значения Москва
Владея около 150 000 душ крестьян и несколькими сотнями тысяч десятин земли, получаемый доход Д. Н. Шереметев тратил преимущественно на дела милосердия. После освобождения крестьян в 1861 доходы графа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
благотворитель
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.09.1871
Москва, город федерального значения Москва
Кусково
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