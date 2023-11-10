Шереметев Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1803 ст.
Дата смерти12.09.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1803 ст.
Титул: граф.
Место жительства
?.01.1809
В неполные 6 лет остался круглым сиротой. Получил домашнее образование. Один из богатейших людей России, владелец усадеб "Ульянка" под Петербургом, "Останкино", "Кусково" и др. под Москвой, Фонтанного... Показать все
Место жительства
1820
Пожалован в камер-пажи. Представляясь по этому случаю императору Александру I, он между прочим высказал, что «имеет усердное желание не только охранять во всей неприкосновенности памятник человеколюби... Показать все
Военная служба
1823
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: корнет
Работа или профессия
1825
Член Вольного Экономического общества.
Военная служба
?.12.1825
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: корнет Участвовал в подавлении восстания декабристов.
Военная служба
1827
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: поручик
Военная служба
1830
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: штабс-ротмистр
Военная служба
26.08.1831
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: флигель-адъютант Участвовал в походе против восставшей Польши и в штурме Варшавы. Награждён медалю «За взятие приступом Варшавы» и орденом Св. Владимир... Показать все
Работа или профессия
1833
Почётный член Императорского Московского общества естествоиспытателей.
Бракосочетание
1838
Работа или профессия
1838
Место работы: Министерство внутренних дел Должность: камергер Перешёл на гражданскую службу, получил гражданский чин: коллежский советник.
Рождение ребёнка
15.04.1839
Сын: Шереметев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Шереметева Анна Сергеевна
Работа или профессия
1840
Дмитрий Николаевич был попечителем Странноприимного дома в Москве, жертвуя огромные суммы в дополнение к средствам, оговорённым при открытии учреждения. Во времена его деятельности прижилась поговорка... Показать все
Военная служба
1843
Род войск: Кавалергардский полк Воинское звание: ротмистр
Рождение ребёнка
26.11.1844
Сын: Шереметев Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Шереметева Анна Сергеевна
Работа или профессия
1846
Почётный член Петербургского филармонического общества. Дмитрий Николаевич Шереметев был знаток и ценитель музыки, в течение полувека содержал в своём петербургском Фонтанном доме хоровую капеллу. Заб... Показать все
Работа или профессия
1856
Место работы: Министерство внутренних дел Должность: гофмейстер
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
11.03.1859
Сын: Шереметев Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Шереметева Александра Григорьевна
Титул: граф.
Рождение ребёнка
26.10.1860
Дочь: Шереметева Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Шереметева Александра Григорьевна
Работа или профессия
1861
Владея около 150 000 душ крестьян и несколькими сотнями тысяч десятин земли, получаемый доход Д. Н. Шереметев тратил преимущественно на дела милосердия. После освобождения крестьян в 1861 доходы графа... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
благотворитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.09.1871
Кусково