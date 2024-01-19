Шереметева (Ковалёва) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметева (Ковалёва) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Березники, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.07.1768 ст.

Дата смерти

23.02.1803 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Березники, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Крепостная. Родилась в семье кузнеца Ивана Степановича Горбунова (известен также как Кузнецов, Ковалёв), перешедшей в собственность к Петру Шереметеву с приданым его супруги, Варвары Алексеевны Черкас... Показать все
Место жительства
1775
Москва, город федерального значения Москва
Взята на воспитание княгиней Марфой Михайловной Долгорукой в Кусково, подмосковную усадьбу Шереметевых. У девочки рано обнаружились способности к музыке, и её начали готовить для труппы крепостного те... Показать все
Работа или профессия
22.06.1779
Москва, город федерального значения Москва
Дебютировала в роли служанки в опере Андре Гретри «Опыт дружбы». На следующий год вышла на сцену в роли Белинды в опере Антонио Саккини «Колония, или Новое поселение» уже под именем Жемчуговой. Облада... Показать все
Работа или профессия
1797
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В 1797 году император Павел I, пожаловав графу Николаю Петровичу Шереметеву звание обер-гофмаршала, потребовал его присутствия в Петербурге. Шереметев взял с собой в столицу лучшую часть своей труппы,... Показать все
Работа или профессия
1798
Москва, город федерального значения Москва
Шереметев дал вольную Прасковье Ивановне и всей семье Ковалёвых.
Бракосочетание
06.11.1801

Муж: Шереметев Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Тайное венчание. Шереметев женился на своей крепостной актрисе П. И. Жемчуговой-Ковалёвой, которой ещё в 1798 году дал вольную. Согласно одним источникам, Шереметев получил разрешение императора Алекс... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1803 ст.

Сын: Шереметев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Шереметев Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.02.1803 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Погребена в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры. После смерти супруги Николай Петрович Шереметев, выполняя волю умершей, посвятил свою жизнь благотворительности. Согласно завещанию Праско... Показать все
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