Шереметева (Ковалёва) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.07.1768 ст.
Дата смерти23.02.1803 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крепостная. Родилась в семье кузнеца Ивана Степановича Горбунова (известен также как Кузнецов, Ковалёв), перешедшей в собственность к Петру Шереметеву с приданым его супруги, Варвары Алексеевны Черкас... Показать все
Место жительства
1775
Взята на воспитание княгиней Марфой Михайловной Долгорукой в Кусково, подмосковную усадьбу Шереметевых. У девочки рано обнаружились способности к музыке, и её начали готовить для труппы крепостного те... Показать все
Работа или профессия
22.06.1779
Дебютировала в роли служанки в опере Андре Гретри «Опыт дружбы». На следующий год вышла на сцену в роли Белинды в опере Антонио Саккини «Колония, или Новое поселение» уже под именем Жемчуговой. Облада... Показать все
Работа или профессия
1797
В 1797 году император Павел I, пожаловав графу Николаю Петровичу Шереметеву звание обер-гофмаршала, потребовал его присутствия в Петербурге. Шереметев взял с собой в столицу лучшую часть своей труппы,... Показать все
Работа или профессия
1798
Шереметев дал вольную Прасковье Ивановне и всей семье Ковалёвых.
Бракосочетание
06.11.1801
Тайное венчание. Шереметев женился на своей крепостной актрисе П. И. Жемчуговой-Ковалёвой, которой ещё в 1798 году дал вольную. Согласно одним источникам, Шереметев получил разрешение императора Алекс... Показать все
Рождение ребёнка
03.02.1803 ст.
Сын: Шереметев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Шереметев Николай Петрович
Титул: граф.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1803 ст.
Погребена в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры. После смерти супруги Николай Петрович Шереметев, выполняя волю умершей, посвятил свою жизнь благотворительности. Согласно завещанию Праско... Показать все