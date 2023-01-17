Кузьмина (Еремеева) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Еремеева) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

Дата рождения

14.10.1910

Дата смерти

29.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910

Отец: Еремеев Тимофей

Мать: не указана

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.05.1940

Дочь: Бархатова Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Донцов Илья Кузьмич

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Борис Нестерович

Отец ребёнка: Кузьмин Нестер

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Нестер

Смерть
29.12.1991
Ерейментау, Ерейментауский район, Акмолинская область
Похоронена на кладбище города Ерейментау
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