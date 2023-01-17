Кузьмина (Еремеева) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1910
Дата смерти29.12.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910
Отец: Еремеев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1940
Дочь: Бархатова Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Донцов Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузьмин Нестер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Нестер
Смерть
29.12.1991
Ерейментау, Ерейментауский район, Акмолинская область
Похоронена на кладбище города Ерейментау