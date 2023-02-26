Евдокия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти17.08.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.?.?
Муж: Ефим Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
17.08.1831
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область