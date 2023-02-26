Евдокия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

17.08.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.?.?

Муж: Ефим Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
17.08.1831
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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