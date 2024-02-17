Катева (Жилина) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жилин Дмитрий Ильич
Мать: Жилина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
29.03.1898
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович
Что над Чепцой рекой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно