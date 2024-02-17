Катева (Жилина) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катева (Жилина) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жилин Дмитрий Ильич

Мать: Жилина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
29.03.1898

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович

Что над Чепцой рекой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Катаев Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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