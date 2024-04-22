(Катаева) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1898
Дата смерти1976
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1898
Отец: Катаев Василий Фёдорович
Мать: Катева Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
11.03.1929
Рождение ребёнка
20.12.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пшеничный Михаил Степанович
Смерть
1976
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия, Самарская обл., г. Самара (быв. Куйбышев), кладбище Сорокины Хутора