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(Катаева) Александра Васильевна

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Место рождения

Что над Чепцой рекой, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

29.03.1898

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1898

Отец: Катаев Василий Фёдорович

Мать: Катева Ольга Дмитриевна

Что над Чепцой рекой, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.03.1929

Муж: Пшеничный Михаил Степанович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пшеничный Михаил Степанович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
1976
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия, Самарская обл., г. Самара (быв. Куйбышев), кладбище Сорокины Хутора
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