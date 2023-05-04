Лукьянова (Гура) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Гура) Анна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1903

Дата смерти

05.08.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1928

Сын: Лукьянов Иван Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Пётр Архипович

Степная, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Пётр Архипович

Смерть
05.08.1984
Николаевка, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
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