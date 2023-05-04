Лукьянова (Гура) Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1903
Дата смерти05.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1928
Отец ребёнка: Лукьянов Пётр Архипович
Степная, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1984
Николаевка, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область