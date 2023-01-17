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Лукьянов Пётр Архипович

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Место рождения

Верхние Серогозы

Дата рождения

1907

Дата смерти

15.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1928

Сын: Лукьянов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Степная, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перемятова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Лукьянова Анна Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Анна Кириловна

Смерть
15.09.1943
Ольховатка, Харківська область
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