Лукьянов Пётр Архипович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти15.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1928
Мать ребёнка: не указана
Степная, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перемятова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова Анна Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Анна Кириловна
Смерть
15.09.1943
Ольховатка, Харківська область