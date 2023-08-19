Пыринов Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Пыринов Алексей Иванович
Мать: Пыринова Анна Кузминична
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Лукичева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
29.08.1901 ст.
Сын: Пыринов Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
21.10.1902 ст.
Дочь: Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1904 ст.
Сын: Пыринов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.10.1905 ст.
Сын: Пыринов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
17.03.1908 ст.
Сын: Пыринов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна
город Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
17.10.1909 ст.
Сын: Пыринов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.02.1912 ст.
Сын: Пыринов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
26.08.1914
Сын: Пыринов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пыринова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно