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Пыринов Григорий Алексеевич

Место рождения

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Пыринов Алексей Иванович

Мать: Пыринова Анна Кузминична

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Лукичева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.08.1901 ст.

Сын: Пыринов Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.10.1902 ст.

Дочь: Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1904 ст.

Сын: Пыринов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1905 ст.

Сын: Пыринов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1908 ст.

Сын: Пыринов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна

город Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
17.10.1909 ст.

Сын: Пыринов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1912 ст.

Сын: Пыринов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.08.1914

Сын: Пыринов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Пыринова Анна Васильевна

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыринова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно