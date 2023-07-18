Пыринова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыринова Анна Васильевна

Пыринова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Лукичева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.08.1901 ст.

Сын: Пыринов Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.10.1902 ст.

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.01.1904 ст.

Сын: Пыринов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1905 ст.

Сын: Пыринов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1908 ст.

Сын: Пыринов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич

город Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
17.10.1909 ст.

Сын: Пыринов Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1912 ст.

Сын: Пыринов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.08.1914

Сын: Пыринов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыринов Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close