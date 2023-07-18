Пыринова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Лукичева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.08.1901 ст.
Сын: Пыринов Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.10.1902 ст.
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.01.1904 ст.
Сын: Пыринов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.10.1905 ст.
Сын: Пыринов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1908 ст.
Сын: Пыринов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич
город Андижан, Узбекистан
Рождение ребёнка
17.10.1909 ст.
Сын: Пыринов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.02.1912 ст.
Сын: Пыринов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.08.1914
Сын: Пыринов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Пыринов Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно