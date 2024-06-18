Пыринова Анна Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти29.07.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1871
Отец ребёнка: Пыринов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
До 1876
Отец ребёнка: Пыринов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Пыринов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Пыринов Алексей Иванович
Смерть
29.07.1901