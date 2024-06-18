Пыринова Анна Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыринова Анна Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

29.07.1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Пыринов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пыринов Алексей Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Пыринов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Пыринов Алексей Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Пыринов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Пыринов Алексей Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
29.07.1901

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