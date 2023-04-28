Ишкова (Саликова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1899
Дата смерти15.09.1987
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1899
Отец: Саликов Фёдор Илларионович
Мать: Саликова Лукерья
Рождение ребёнка
23.03.1924
Дочь: Гаврилова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Ишков Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
24.11.1925
Отец ребёнка: Ишков Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
17.02.1930
Отец ребёнка: Ишков Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
01.04.1932
Дочь: Коновская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ишков Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
12.09.1941
Дочь: Ишкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Ишков Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1987