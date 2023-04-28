Ишкова (Саликова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкова (Саликова) Мария Фёдоровна

Место рождения

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.07.1899

Дата смерти

15.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1899

Отец: Саликов Фёдор Илларионович

Мать: Саликова Лукерья

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1924

Дочь: Гаврилова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Ишков Николай Яковлевич

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1925

Сын: Ишков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ишков Николай Яковлевич

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1930

Сын: Ишков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ишков Николай Яковлевич

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1932

Дочь: Коновская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ишков Николай Яковлевич

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1941

Дочь: Ишкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Ишков Николай Яковлевич

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишков Николай Яковлевич

Смерть
15.09.1987
Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
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