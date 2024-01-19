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Ишков Николай Яковлевич

Место рождения

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

01.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Ишков Яков Яковлевич

Мать: Ишкова Прасковья

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1924

Дочь: Гаврилова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Ишкова Мария Фёдоровна

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1925

Сын: Ишков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ишкова Мария Фёдоровна

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1930

Сын: Ишков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ишкова Мария Фёдоровна

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1932

Дочь: Коновская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ишкова Мария Фёдоровна

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1941

Дочь: Ишкова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Ишкова Мария Фёдоровна

Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова Мария Фёдоровна

Смерть
01.09.1981
Ржавец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
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