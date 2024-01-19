Ишков Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти01.09.1981
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Ишков Яков Яковлевич
Мать: Ишкова Прасковья
Рождение ребёнка
23.03.1924
Дочь: Гаврилова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Ишкова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.11.1925
Мать ребёнка: Ишкова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.02.1930
Мать ребёнка: Ишкова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.04.1932
Дочь: Коновская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ишкова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.09.1941
Дочь: Ишкова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Ишкова Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишкова Мария Фёдоровна
Смерть
01.09.1981