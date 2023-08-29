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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2142Ржавчик, выс. каз.при рч. Карачане.506876296296
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
894. Ржавец (Ржавчик), выселок бывший государственный, дворов 126, жителей 700, церковь православная, школа
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Ржавец (Ржавчик).4930селоРжавскаго136898
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8974Ржавецсело51°31'с.ш.41°38'в.д.M-37-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20654440106с Ржавецсело