Шапкин Георгий Титович
Место рождения
Дата рождения12.05.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1818
Отец: Шапкин Тит Тимофеевич
Мать: Шапкина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
11.05.1853
Сын: Шапкин Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Шапкина Степанида Памфиловна
Рождение ребёнка
10.09.1854
Мать ребёнка: Шапкина Степанида Памфиловна
Рождение ребёнка
10.02.1858
Сын: Шапкин Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Шапкина Степанида Памфиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно