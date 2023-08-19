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Шапкин Георгий Титович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.05.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1818

Отец: Шапкин Тит Тимофеевич

Мать: Шапкина Елена Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.05.1853

Сын: Шапкин Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Шапкина Степанида Памфиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.09.1854

Сын: Шапкин Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Шапкина Степанида Памфиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1858

Сын: Шапкин Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Шапкина Степанида Памфиловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Степанида Памфиловна

Смерть
Неизвестно
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