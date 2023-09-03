Шапкин Тит Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Шапкин Тимофей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1818
Мать ребёнка: Шапкина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
19.02.1821
Сын: Шапкин Федот Титович
Мать ребёнка: Шапкина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
27.01.1823
Мать ребёнка: Шапкина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1826 или 1827
Дочь: Кунина Анна Титовна
Мать ребёнка: Шапкина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Шапкина Елена Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Шапкина Дарья Титовна
Мать ребёнка: Шапкина Елена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Елена Семеновна
Смерть
Неизвестно