Шапкин Тит Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин Тит Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Шапкин Тимофей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1818

Сын: Шапкин Георгий Титович

Мать ребёнка: Шапкина Елена Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1821

Сын: Шапкин Федот Титович

Мать ребёнка: Шапкина Елена Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1823

Сын: Шапкин Григорий Титович

Мать ребёнка: Шапкина Елена Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826 или 1827

Дочь: Кунина Анна Титовна

Мать ребёнка: Шапкина Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Шапкин Григорий Титович

Мать ребёнка: Шапкина Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Шапкина Дарья Титовна

Мать ребёнка: Шапкина Елена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Елена Семеновна

Смерть
Неизвестно
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