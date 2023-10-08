Грошикова (Шапкина) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрошикова (Шапкина) Татьяна Георгиевна

Грошикова (Шапкина) Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Шапкин Георгий Титович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1861

Муж: Грошиков Анисим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.05.1862

Дочь: Шапкина Агриппина Анисимовна

Отец ребёнка: Грошиков Анисим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1864

Дочь: Грошикова Феодосия Анисимовна

Отец ребёнка: Грошиков Анисим Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close