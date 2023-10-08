Грошикова (Шапкина) Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Шапкин Георгий Титович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1861
Рождение ребёнка
27.05.1862
Дочь: Шапкина Агриппина Анисимовна
Отец ребёнка: Грошиков Анисим Федорович
Рождение ребёнка
23.05.1864
Дочь: Грошикова Феодосия Анисимовна
Отец ребёнка: Грошиков Анисим Федорович
Смерть
Неизвестно