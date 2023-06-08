Акилина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

18.05.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Около 1838 г.р.
Около 1847 г.р.

Добавил:

АК
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Место
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Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Захар Антонов

Отец ребёнка: Антон Петрович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Иона Антонович

Отец ребёнка: Антон Петрович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Петрович

Смерть
18.05.1865 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.