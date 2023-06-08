Акилина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти18.05.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Захар Антонов
Отец ребёнка: Антон Петрович
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Иона Антонович
Отец ребёнка: Антон Петрович
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Петрович
Смерть
18.05.1865 ст.
От старости.