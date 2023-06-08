Антон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

23.03.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Захар Антонов

Мать ребёнка: Акилина Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Иона Антонович

Мать ребёнка: Акилина Григорьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.03.1878 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
26.03.1878 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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