Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти23.03.1878 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Захар Антонов
Мать ребёнка: Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Иона Антонович
Мать ребёнка: Акилина Григорьевна
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.03.1878 ст.
От старости.
Похороны
26.03.1878 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область