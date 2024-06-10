Rogoziński (Рогозинский) Ignacy Antoni (Игнатий-Антоний)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиОколо 1828
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Rogoziński (Рогозинский) Edmund (Эдмунд Игнатиевич) (Эдмунд Игнатиевич)
Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Jasiniecka (Ясинецкая)) Marina (Марина)
Рождение ребёнка
Около 1816
Рождение ребёнка
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1819
Рождение ребёнка
03.05.1820
Сын: Rogoziński Рогозинский Florian Afanasy (Флориан-Афанасий Игнатиевич)
Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Jasiniecka (Ясинецкая)) Marina (Марина)
Рождение ребёнка
Около 1821
Смерть
Около 1828
Дворянский титул
13.12.1829
Свидетельство №8774 о причислении к дворянству | Сословие
Работа или профессия
По 1831
Бывший адвокат Главного суда
Место жительства
1832
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