Rogoziński (Рогозинский) Ignacy Antoni (Игнатий-Антоний) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rogoziński (Рогозинский) Ignacy Antoni (Игнатий-Антоний)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Около 1828

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Дети

Около 1815 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1819 г.р.
1820 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Rogoziński (Рогозинский) Jan Nepomuk (Иван Фёдорович)

Мать: Rogozińska (Рогозинская) (Mirecka (Мирецкая)) Konstancja (Констанция Ромуальдовна) (Констанция Ромуальдовна)

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Edmund (Эдмунд Игнатиевич) (Эдмунд Игнатиевич)

Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Jasiniecka (Ясинецкая)) Marina (Марина)

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Rogozińska (Рогозинская)) Marianna (Марианна Игнатиевна) (Марианна Игнатиевна)

Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Jasiniecka (Ясинецкая)) Marina (Марина)

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Zygmunt (Сигизмунд Игнатиевич) (Сигизмунд Игнатиевич)

Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Jasiniecka (Ясинецкая)) Marina (Марина)

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Antony Apołłon (Антон-Аполлон Игнатиевич)

Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Jasiniecka (Ясинецкая)) Marina (Марина)

Рождение ребёнка
03.05.1820

Сын: Rogoziński Рогозинский Florian Afanasy (Флориан-Афанасий Игнатиевич)

Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Jasiniecka (Ясинецкая)) Marina (Марина)

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Joachim Zachariasz Justyn (Иоахим-Захарий-Юстин (Иан) Игнатиевич

Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Jasiniecka (Ясинецкая)) Marina (Марина)

Смерть
Около 1828
Дворянский титул
13.12.1829
Свидетельство №8774 о причислении к дворянству | Сословие
Работа или профессия
По 1831
Киев, Украинская ССР
Бывший адвокат Главного суда
Место жительства
1832
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