Rogoziński (Рогозинский) Jan Nepomuk (Иван Фёдорович)
Место рожденияс. Ходаки, Жмеринский р-н, Винницкая область
Дата рождения18.04.1749
Дата смерти10.11.1796
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1749
Отец: Rogoziński (Рогозинский) Teodor (Фёдор)
Мать: Rogozińska (Рогозинская) (Kopejkowska (Копейка)) Elena (Елена Ивановна) (Елена Ивановна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Крещение
18.04.1749
Йолтушков
Бракосочетание
До 1774
Упоминание
29.03.1774
Иван Рогозинский подал жалобу от имени отца Фёдора на мать Настасию Копейковую и Андрея Елтуховского Делкотовича и жену его Марию на взятие разных вещей, после смерти тестя дворянина Онуфрия Скоропис ... Показать все
Награда
04.02.1780
Привилегия, данная от Его Величества короля Польского Станислава Августа на пожалованный ему Уряд Подчашия Червоногородского
Бракосочетание
Около 1781
Рождение ребёнка
Около 1782
Рождение ребёнка
С 1783 по 1786 ст.
Рождение ребёнка
Около 1788
Рождение ребёнка
Около 1792
Рождение ребёнка
Около 1794
Смерть
10.11.1796
дата погребения
Похороны
14.11.1796
похоронен на сельском кладбище села Ивница