Rogoziński (Рогозинский) Jan Nepomuk (Иван Фёдорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rogoziński (Рогозинский) Jan Nepomuk (Иван Фёдорович)

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Место рождения

с. Ходаки, Жмеринский р-н, Винницкая область

Дата рождения

18.04.1749

Дата смерти

10.11.1796

Пол

Мужской

Отец

Около 1720 г.р.

Мать

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1749

Отец: Rogoziński (Рогозинский) Teodor (Фёдор)

Мать: Rogozińska (Рогозинская) (Kopejkowska (Копейка)) Elena (Елена Ивановна) (Елена Ивановна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rogozińska Рогозинская Maryanna (Марианна) Ивановна

Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Mirecka (Мирецкая)) Konstancja (Констанция Ромуальдовна) (Констанция Ромуальдовна)

Крещение
18.04.1749
Йолтушков
Бракосочетание
До 1774

Жена: Rogozińska (Рогозинская) (Skoropis-Jołtuchowska (Скоропись-Йолтуховская)) ?

Упоминание
29.03.1774
Иван Рогозинский подал жалобу от имени отца Фёдора на мать Настасию Копейковую и Андрея Елтуховского Делкотовича и жену его Марию на взятие разных вещей, после смерти тестя дворянина Онуфрия Скоропис ... Показать все
Награда
04.02.1780
Привилегия, данная от Его Величества короля Польского Станислава Августа на пожалованный ему Уряд Подчашия Червоногородского
Бракосочетание
Около 1781

Жена: Rogozińska (Рогозинская) (Mirecka (Мирецкая)) Konstancja (Констанция Ромуальдовна) (Констанция Ромуальдовна)

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Ignacy Antoni (Игнатий-Антоний)

Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Mirecka (Мирецкая)) Konstancja (Констанция Ромуальдовна) (Констанция Ромуальдовна)

Рождение ребёнка
С 1783 по 1786 ст.

Сын: Rogoziński Рогозинский Jan (Иван) (Иван Иванович)

Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Mirecka (Мирецкая)) Konstancja (Констанция Ромуальдовна) (Констанция Ромуальдовна)

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Jan Ignacy Benedykt (Иван-Игнатий-Венедикт)

Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Mirecka (Мирецкая)) Konstancja (Констанция Ромуальдовна) (Констанция Ромуальдовна)

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Józef (Иосиф)

Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Mirecka (Мирецкая)) Konstancja (Констанция Ромуальдовна) (Констанция Ромуальдовна)

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Mikołaj (Николай)

Мать ребёнка: Rogozińska (Рогозинская) (Mirecka (Мирецкая)) Konstancja (Констанция Ромуальдовна) (Констанция Ромуальдовна)

Смерть
10.11.1796
дата погребения
Похороны
14.11.1796
похоронен на сельском кладбище села Ивница

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