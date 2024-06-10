Rogozińska (Рогозинская) (Jasiniecka (Ясинецкая)) Marina (Марина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rogozińska (Рогозинская) (Jasiniecka (Ясинецкая)) Marina (Марина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1815 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1819 г.р.
1820 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Edmund (Эдмунд Игнатиевич) (Эдмунд Игнатиевич)

Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Ignacy Antoni (Игнатий-Антоний)

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Rogozińska (Рогозинская)) Marianna (Марианна Игнатиевна) (Марианна Игнатиевна)

Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Ignacy Antoni (Игнатий-Антоний)

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Zygmunt (Сигизмунд Игнатиевич) (Сигизмунд Игнатиевич)

Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Ignacy Antoni (Игнатий-Антоний)

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Antony Apołłon (Антон-Аполлон Игнатиевич)

Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Ignacy Antoni (Игнатий-Антоний)

Рождение ребёнка
03.05.1820

Сын: Rogoziński Рогозинский Florian Afanasy (Флориан-Афанасий Игнатиевич)

Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Ignacy Antoni (Игнатий-Антоний)

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Joachim Zachariasz Justyn (Иоахим-Захарий-Юстин (Иан) Игнатиевич

Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Ignacy Antoni (Игнатий-Антоний)

Смерть
Неизвестно

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