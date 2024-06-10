Rogozińska (Рогозинская) (Jasiniecka (Ясинецкая)) Marina (Марина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Rogoziński (Рогозинский) Edmund (Эдмунд Игнатиевич) (Эдмунд Игнатиевич)
Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Ignacy Antoni (Игнатий-Антоний)
Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Около 1816
Рождение ребёнка
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1819
Рождение ребёнка
03.05.1820
Сын: Rogoziński Рогозинский Florian Afanasy (Флориан-Афанасий Игнатиевич)
Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Ignacy Antoni (Игнатий-Антоний)
Рождение ребёнка
Около 1821
Смерть
Неизвестно