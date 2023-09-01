Шор (Хаит) Мария Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шор (Хаит) Мария Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1900

Дата смерти

01.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1900

Отец: Хаит Лев Израилевич

Мать: Хаит Чарна

Рождение ребёнка
25.03.1930

Дочь: Майя Давидовна

Отец ребёнка: Шор Давид Исаакович

Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шор Леонид Давидович

Отец ребёнка: Шор Давид Исаакович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.11.1967
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
47, стр.1 ул. Озерная, , , 119361
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