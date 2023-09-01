Шор (Хаит) Мария Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1900
Дата смерти01.11.1967
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1900
Отец: Хаит Лев Израилевич
Мать: Хаит Чарна
Рождение ребёнка
25.03.1930
Дочь: Майя Давидовна
Отец ребёнка: Шор Давид Исаакович
Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шор Леонид Давидович
Отец ребёнка: Шор Давид Исаакович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.11.1967
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
47, стр.1 ул. Озерная, , , 119361