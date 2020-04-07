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Шапкин Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1941

Дата смерти

07.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1941

Отец: Шапкин Иван Власович

Мать: Шапкина Елена Никитична

Рождение ребёнка
18.02.1975

Сын: Шапкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Шапкина Раиса

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шапкина Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Раиса

Смерть
07.04.2020
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