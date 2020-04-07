Шапкин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1941
Дата смерти07.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1941
Отец: Шапкин Иван Власович
Мать: Шапкина Елена Никитична
Рождение ребёнка
18.02.1975
Сын: Шапкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Шапкина Раиса
Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Шапкина Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапкина Раиса
Смерть
07.04.2020